Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 800 bine yakın arttı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerinden derlediği bilgilere göre, depremlerin yaşandığı tarihte 10 milyon 960 bin 389 olan deprem sigortalı konut sayısı, aradan geçen 80 günlük sürede 11 milyon 749 bin 861'e ulaştı.

Söz konusu sürede sisteme dahil olan poliçe sayısı yaklaşık 800 bin arttı. Ülke genelinde yer alan 20 milyon 32 bin adet konut arasında Zorunlu Deprem Sigortası bulunanların oranı yüzde 54'ten yüzde 58,7'ye yükseldi. Üretilen prim tutarı da 3 trilyon 480 milyar 364 bin TL oldu.