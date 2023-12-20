Kahramanmaraş’ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır orijinalliğini yitirmeden ayakta kalmayı başaran 523 yıllık tarihi Maraş Kapalı Çarşında, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından ticari hayat yeniden canlanıyor.

Tarihi kaynaklarda 15’inci yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, içerisinde barındırdığı Saraçhane, Köşkerler, Bakırcılar, Kuyumcular, Semerciler Çarşısı gibi çeşitli iş kolları ile tekrardan eski canlılığına dönmeye başladı.

Konuyla ilgili aksu haber mikrofonlarına açıklamalarda bulunana esnaflar, kapalı çarşıdaki son durumu değerlendirdi.