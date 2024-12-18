Hatay’da konut hasar oranı %18,04 ile %37,13 arasında değişirken, sanayi, limanlar ve turizm altyapısı büyük zarar gördü.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konut hasar oranı %38,72 olarak kaydedildi. Sanayi ve ulaşım altyapısında ağır tahribat yaşanırken, 58 turizm tesisi hasar aldı.

Adıyaman’da konut hasar oranı %4,54 seviyesinde, Malatya’da ise %6,88 olarak kaydedildi. Her iki ilde de sanayi ve altyapıda ciddi yıkım meydana geldi.

Harita, depremin ekonomik ve sosyal altyapıya büyük zarar verdiğini göstererek, yeniden inşa çalışmalarının önemini vurguladı.