Fizyoterapistinin De Yardımıyla Aylar Sonra İlk Adımlarını Atmayı Başaran Ayşe Sudem Çeşitli Tedavilerin Ardından 9 Ay Sonra Yürümeye Başladı.

Depremzede Ayşe Sudem Akçam Bugünlerde İse Ayrı Bir Mutluluk Yaşıyor.

Bu Büyük Mutluluğunun Sırrı İse Kendinin Yeniden Yürümesine Vesile Olan Voleybol Sevgisi.

Ayşe Sudem Voleybol Milli Takımından Hayatı Boyunca Unutamayacağı Bir Forma Hediyesi Aldı.

Bütün Milli Takım Oyuncularının Üzerinde İmzalarının Bulunduğu Forma Ayşe Sudem’e Ekstradan Bir Moral Kaynağı Oldu.

Konuyla İlgili Yaptığı Açıklamada Çok Mutlu Olduğunu Dile Getirerek Kendisine Bu Hediyeyi Gönderen Herkese Teşekkür Etti.