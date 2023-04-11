Dulkadiroğlu ilçesindeki mahallelerde bulunan seralarından depreme rağmen ayrılmayan çiftçiler, afetin ardından diktikleri domateslerin bakımını ve temizliğini sürdürüyor.

Mayıs ve haziranda hasat yapmaya hazırlanan üreticiler, domateslerini başta Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Sivas olmak üzere çok sayıda kente satıyor.

12 dönüm serasında iki çeşit domates ekimi yapan Ahmet Gökdeniz, evinin hasar gördüğü depreme rağmen topraklarını terk etmediklerini, üretimi sürdürdüklerini söyledi.

