Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören çiftçiler, devletin de desteğiyle kısa sürede toparlanarak üretime devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda deprem bölgesine önemli desteklemeler yapıldı.
Afet bölgesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında üreticilere, tohum ve fide dağıtımı gerçekleştirildi.
Deprem bölgesindeki çiftçilerin normale daha hızlı dönebilmeleri için tarımsal desteklemeler erken dönemde ödendi.
Bölgede depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, devletin de desteğiyle üretime kaldıkları yerden devam ediyor.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, buğday, arpa, şeker pancarı, biber gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını, yazlık ürünlerin ekiminin sürdüğünü ifade etti.