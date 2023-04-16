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Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, buğday, arpa, şeker pancarı, biber gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını, yazlık ürünlerin ekiminin sürdüğünü ifade etti.

Bölgede depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, devletin de desteğiyle üretime kaldıkları yerden devam ediyor.

Deprem bölgesindeki çiftçilerin normale daha hızlı dönebilmeleri için tarımsal desteklemeler erken dönemde ödendi.

Afet bölgesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında üreticilere, tohum ve fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda deprem bölgesine önemli desteklemeler yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören çiftçi ler, devletin de desteğiyle kısa sürede toparlanarak üretime devam ediyor.

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