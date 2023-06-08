Topluluk her yıl gerçekleştirdiği turneyi bu yıl depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan başlattı.

Üniversite öğrencilerinin her yıl sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği çocuk oyunlarından "Gimzeşa Maceraları" adlı oyunu Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla buluşturdu.

İki seans olarak oynanan oyunlar da konteyner kentlerde yaşayan çocuklar orman içerisindeki maceraya ortak edilerek unutulmaz gün yaşadı.

OMÜ Tiyatro Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Şevval Özer, depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmeye geldiklerini söyledi.

