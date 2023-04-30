Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen bireylerden biri olan çocukların normal hayata uyum sağlaması için çeşitli yöntemler deneniyor.

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bolu Valisi Erkan Kılıç da, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gelen yardım malzemelerinin yanı sıra bulunan oyuncak ve hediyelerin dağıtımını sağlıyor.

Kılıç, çeşitli yiyecekler ve meyve suları ile Bolu'dan özellikle gönderilen futbol toplarının çocuklara dağıtımını gerçekleştirdi.

