Bu Kapsamda Depremzede Çocuklara Mobil Trafik Eğitim Tırı Bünyesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Tarafından Temel Trafik Kurallarına İlişkin Teorik Ve Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta Meydana Gelen Depremlerin Ardından Evleri Hasar Gören Ya Da Yıkılan Çocukların Morallerinin Yerine Gelmesi Ve Küçük Yaşlarda Trafik Eğitimi Almaları İçin Çaba Harcanıyor.

Öğrencilere Tırdaki Mobil Sınıfta İlk Olarak Temel Trafik Kurallarına İlişkin Teorik Trafik Eğitimi Verildi.

Teorik Eğitimin Ardından Pratik Eğitim İçin Kurulan Trafik Eğitim Parkurunda, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Eşliğinde Trafik Eğitim Araçları İle Uygulamalı Trafik Eğitimi Gerçekleştirildi.