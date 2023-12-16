Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, konteyner kentteki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle hazırlanan atıştırmalıklar dağıtıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Çekmeköy Konteyner Kenti'nde kurdukları makinelerde işledikleri ürünlerle hazırladıkları pamuk şeker, çubukta patates ve şekerleri, öğrencilere ikram etti.



Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, yerli ürünlerin kullanılması bilincinin çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini söyledi.

