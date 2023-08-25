Bu Kapsamda Kent Genelinde Depremin İlk Anından İtibaren Kurulan Çadırlar Kaldırılarak Buralardaki Depremzedeler Konteyner Kentlere Yerleştirildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Afad Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur Kent Genelinde Artık Çadırların Söküldüğünü Belirterek Bütün Vatandaşların Peyderpey Konteynerlara Yerleştirildiğini İfade Etti.

İl Müdürü Temur açıklamasının Devamında Konteynerler da Da Hayat Şartlarının İyileştirildiğini Belirterek Bir Müddet Sonra Vatandaşların Kalıcı Konutlara da Yerleştirileceğini Belirtti.