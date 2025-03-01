Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumların işbirliğiyle inşa edilen konutların teslim süreci devam ediyor.

Depremzedelerden Müslüm Bıçakcı, yaşadığı süreçleri anlatarak yeni evlerinin beklentilerinin ötesinde olduğunu ve ramazanı rahat bir şekilde geçireceklerini belirtti. Rahiye Bıçakcı da kendi evinde ramazanı karşılamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti.

Battal Miral, yaklaşık iki yıl sonra kalıcı konutuna kavuştuğu için mutlu olduğunu, Kamer Miral ise ramazanda çocukları ve torunlarını evinde ağırlayacağını söyledi.