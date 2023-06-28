Burada gerçekleştirilen kahvaltı programında depremzedelerle sohbet eden kurtulmuş, yaptığı açıklamada depremlerde büyük yıkım yaşanan şehirlerde eski şehir merkezlerinin yeniden şehircilik planları çerçevesinde gözden geçirilmesi, imar ve inşa edilmesinin devletin öncelikli çalışmalarından biri olduğunu anlattı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karakoç Dora, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgililer katıldı.