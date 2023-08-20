Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Fenerbahçe Maçında Kavga Çıktı! Fenerbahçe Maçında Kavga Çıktı!

Sarı kırmızılılar, oyun ve pozisyon anlamında üstün oynadığı maçı yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin 2 golüyle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, bir de maç sonu yeni transferi Hakim Ziyech'i tribünlere çıkararak ilginç bir transfer tanıtımına imza attı.

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Hagi'nin rekorunu egale etti

Sarı-kırmızılı forma ile Mauro Icardi bu sezon ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Yıldız oyuncu attığı iki golle Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.

Icardi, derbilerde attığı 8 golle Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok derbi golü atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

Arjantinli, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 25 gol ve 8 asist yaptı.

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Burak Yılmaz sonrası bir ilk

Mauro Icardi, Burak Yılmaz'dan bu yana (Aralık 2013) Galatasaray formasıyla üst üste iki Trabzonspor maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

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Derbileri boş geçmiyor

Yıldız oyuncu derbi performansı ile göz dolduruyor.

Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asist, Beşiktaş'a karşı çıktığı 2 maçta 3 gol, Trabzonspor'a karşı çıktığı 2 maçta da 3 gol 1 asistlik performansı ile taraftarın sevgisini kazandı.

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