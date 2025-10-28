Kahramanmaraş’ın ticaret hayatının kalbinin attığı Derepazarı Çarşısı, düzenlenen Alışveriş Festivali ile adeta bir şenlik alanına dönüştü. 30 Kasım’a kadar sürecek olan festival, hem esnafın yüzünü güldürdü hem de vatandaşlara alışverişin keyfini müzikle çıkarma fırsatı sundu.

Festival kapsamında çarşı esnafı, alışverişi cazip hale getirmek için özel indirimler ve sürpriz hediyeler sunarken, çarşının atmosferi renkli görüntülere sahne oldu. Alışveriş coşkusunun zirveye ulaştığı etkinliklerin en dikkat çekeni ise Kahramanmaraşlı sanatçı Furkan Pehlivan'ın konseri oldu.

Pehlivan, sahnede seslendirdiği sevilen şarkılarla izleyicilere unutulmaz ve coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar, hem uygun fiyatlı alışveriş yapmanın hem de canlı müzik eşliğinde eğlenmenin tadını çıkardı.

Festivalin, son dönemde çarşı esnafına büyük bir hareketlilik ve ekonomik canlılık getirdiği gözlendi. Ticaretin müzikle buluştuğu bu etkinlik, Kahramanmaraşlıların yüzünü güldürdü.

Derepazarı Çarşısı Alışveriş Festivali, 30 Kasım tarihine kadar sürecek çeşitli etkinlikler ve sürpriz fırsatlarla Kahramanmaraşlıları ağırlamaya devam edecek.