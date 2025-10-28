İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende; şehir protokolü, kamu kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Programda katılımcılar, Cumhuriyet’in ilanının 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’da Kahramanmaraş Adliyesi önünde düzenlenecek resmi tören ve geçit programı ile devam edecek.

Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet’in 102. yılı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacak.