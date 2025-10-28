Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden merhum Sevinç için, Abdulhamithan Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören, Kıbrıs gazisi olması dolayısıyla askeri protokol eşliğinde gerçekleştirildi.

Cenazeye; ailesi, yakınları, gaziler, askeri erkan, Kahramanmaraş siyaset, iş ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende büyük bir hüzün hakim olurken, Gazeteci Ersoy Sevinç ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Cafer Sevinç’in naaşı, askeri törenle dualar eşliğinde toprağa verildi. Katılımcılar, hem bir vatan evladını hem de şehrin saygın bir büyüğünü uğurlamanın hüznünü yaşadı.

Aksu TV ailesi olarak, merhum Kıbrıs Gazisi Cafer Sevinç’e Allah’tan rahmet, Gazeteci Ersoy Sevinç ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.