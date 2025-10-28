Toplantı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in özel konuğu olarak katılımıyla; Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in iştirakiyle yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, göreve başladığı günden bu yana kentte yürütülen yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ünlüer, yaklaşık 2,5 yıldır Kahramanmaraş’ta görev yaptığını belirterek, bu görevi büyük bir şeref ve zevkle sürdürdüğünü ifade etti.

Deprem sürecinde görev yapmayı hem mesleki hem insani açıdan son derece anlamlı bulduğunu dile getiren Ünlüer, “Biz depremler sonrasında görev yapmayı, hem mesleki açıdan çok önemli hem de büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Şehrin yeniden yapılanmasına katkı vermek çok kıymetli bir sorumluluk,” dedi.

Kahramanmaraş’ta depremin ilk anlarından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Vali Ünlüer, “Depremin ilk gününden bugüne kadar tüm süreçlere tanıklık ettik. Gece gündüz demeden, bu şehrin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.