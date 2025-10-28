Son olarak, Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla, çok yırtıklı, gecikmiş ve komplike retina dekolmanı hastası yeniden görmeye başladı.

Ameliyat öncesinde yalnızca ışık hissedebilen ve tedavi edilmediği takdirde kesin körlük riski taşıyan hastaya, Ankara’da “ameliyat şansı yok” denilerek geri gönderildiği öğrenildi.

Başhekim Opr. Dr. Uğur Toka, hastanın durumunun oldukça zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hastamızda çok sayıda retina yırtığı mevcuttu ve dekolman gözün alt bölgesinde, uzun süre tedavisiz kalmıştı. Bu tür vakalarda başarı şansı oldukça düşüktür. Ben genellikle hastalarıma ‘onuncu kattan düşen bir adamı kurtarmaya çalışıyoruz’ derim. Ancak biz burada vitrektomi ve sörklaj adı verilen özel bir retina cerrahisi uyguladık ve oldukça başarılı bir sonuç elde ettik. Şu anda hastamızda kayda değer bir görme seviyesi var ve ilerleyen süreçte bu daha da artacak.”

Ameliyatla yeniden görmeye başlayan hasta ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara’da ameliyat olamayacağım söylendi, umutlarım tükenmişti. Ancak Uğur Hocam’a geldim, sağ olsun Allah’ın izniyle gözüm tekrar görmeye başladı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hocama çok teşekkür ederim.”

Modern tıp teknolojileriyle donatılmış Özel Uğur Göz Hastanesi, bu tür zorlu vakalarda elde ettiği başarılarla Kahramanmaraş ve çevresinde göz sağlığı alanında önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.