Kahramanmaraş’ın Derepazarı Esnaf Çarşısı, Kurban Bayramı öncesinde yoğun günler yaşadı. Esnaf, bayram alışverişine çıkan vatandaşların ilgisiyle çarşının canlandığını ifade etti.

Derepazarı Esnaf Çarşısı Dernek Başkanı Hacı Hasan Cıngıllıoğlu, yaptığı açıklamada çarşıyı tesis ederek taşınma gibi süreçlerde desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Ayrıca, alışveriş yaparak esnafa destek olan Kahramanmaraşlı vatandaşların katkısının önemine vurgu yaptı.

Cıngıllıoğlu, çarşıda yaşanan bazı sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, esnafın daha rahat hizmet sunabilmesi için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Çarşı esnafı, bayram öncesi hareketliliğin ekonomiye olumlu katkı sağladığını ifade ederken, vatandaşlar da alışverişin keyfini çıkarıyor.