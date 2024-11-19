Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği iş birliğiyle düzenlenen Derepazarı Esnafları İndirim Günleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.

İlk olarak 11 - 17 Kasım tarihleri arasında planlanan etkinlik, yoğun ilgi nedeniyle devam ediyor.

Yerel esnafı desteklemek ve halkın bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu organizasyon, hem Kahramanmaraşlıların hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Giyim, ev eşyaları, gıda ürünleri ve hediyelik eşya gibi birçok kategoride uygulanan cazip indirimler sayesinde vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buluyor.

Yerel esnaf ve vatandaşlar, indirim günlerinin uzatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Esnaflar, bu tür organizasyonların ticari hareketliliği artırdığını ifade ederken, vatandaşlar ise kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.