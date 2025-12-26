Dernek Başkanı Hacı Hasan Cıngıllıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Akçakoyunlu Ortaokulu’nu ziyaret ederek ihtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilere tekerlekli sandalye hediye etti.

Okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen dernek heyeti, hediyeleri öğrencilere takdim etti. Ziyarette konuşan Başkan Cıngıllıoğlu, okulu sık sık ziyaret ettiklerini belirterek her zaman çocukların yanında olduklarını ifade etti.

Cıngıllıoğlu, Derepazarı esnafının yaptığı bağışlarla öğrencilerin ihtiyaçlarına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Okul yönetimi ise desteklerinden dolayı Derepazarı Esnaf Çarşısı Derneği ve esnafa teşekkür ederek, bu tür yardımların öğrencilerin hayatını kolaylaştırdığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.