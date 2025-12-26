Uzun süredir devam eden karın ağrısı şikâyetiyle Özel Megapark Hastanesi’ne başvuran 73 yaşındaki hasta, yapılan tetkikler sonucunda kalın bağırsak tümörü tanısıyla ameliyata alındı.

Yaklaşık 7–8 aydır kronik karın ağrısı yaşayan hasta, dahiliye polikliniğinde yapılan değerlendirmelerin ardından tomografi çekimine yönlendirildi. Tomografi incelemesinde, kalın bağırsağın başlangıç bölümünde kitle ve yara tespit edilmesi üzerine kolonoskopi yapılmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen kolonoskopide de aynı bölgede kötü görünümlü bir kitle saptanırken, tanının netleştirilmesi amacıyla biyopsi alındı. Patoloji sonuçlarıyla birlikte tanı kesinleşti.

Hasta, Doç. Dr. Hüseyin Yönder tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla ameliyata alınarak tedavi altına alındı. Ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, uzun süre geçmeyen karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve kilo kaybı gibi şikâyetlerin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekerek, erken tanının tedavi başarısındaki önemine vurgu yaptı.