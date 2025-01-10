Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri tarafından oluşturulan Dulkadiroğlu Eğitimcileri Sanat, Eğitim, Kültür (DESEK) Orkestrası dinleyicilere muhteşem bir konser düzenledi.
Öğretmenler Günü için hazırlanan konser, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. 9 Ocak tarihinde dinleyicilerle buluşan DESEK Grubu, yurdun farklı yörelerinden derlenen eserlerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
DESEK Derneği, 6 Şubat depreminden etkilenen illerimize sanat, eğitim ve kültürel faaliyetlerle destek olmayı, farkındalık yaratmayı ve teşekkür konserleri düzenlemeyi hedefliyor.