Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli ve heyeti anıtlara gül bıraktı.

Şehitler anıtı ziyaretinin ardından Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocaklı kardeşlerim, ihtiyaç olan her anda ortaya çıkarak bayrağımızı yükseltmiştir" diyerek katılımcılara hitap etti.