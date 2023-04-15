Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Deprem Sonrası Kentte Bir Bir Yaralar Sarılmaya Devam Ederken Dgn Mağazacılıkta Binevlerde Bulunan Mağazasının Kapılarını Müşterileri İçin Araladı.

Bayan Ve Erkek Reyonuyla Yeni Sezon Ürünlerin Sergilendiği Dgn Mağazacılık Birbirinden Özel Fiyatlarıyla Kahramanmaraş Halkını Bayram Öncesi Mağazasına Bekliyor.

Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş Onikişubat Şubesi Mağaza Müdürü Hikmet Taşkömür Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Bayram Öncesi Çok Özel Fiyatlar Ve Fırsatlar İçin Tüm Kahramanmaraş Halkını Mağazalarına Beklediklerini Söyledi.