Dijital Dünya ve Sosyal Medya Kullanımı” projesi ile İletişim alanında yaşanan değişim, yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya okur yazarlığı ve medyanın sorumluluklarını içeren konular deneyimli gazeteci yazarlar tarafından masaya yatırılacak.

Panelde Gazeteci yazarlar Emin Pazarcı, Zafer Şahin ve Fadime Özkan’ın yanı sıra RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli konuşmacı olarak yer alacak.

Medya dünyasında geleneksel medya ile yeni medya düzeni konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi, Sosyal medya konusunda gençlerin duyarlı ve bilinçli olmalarına yönelik paylaşımlar yapılacak.

Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleştirilecek program 11 Eylül Çarşamba günü saat 10’da başlayacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu