MASAK hazırladığı raporda, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gündeminde, lük yaşantısıyla göz önünde olan ve şimdilerde kara para aklama iddialarıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat var...

Uzun süredir sosyal medyada yakından takip edilen ve her paylaşımı olay olan Polat, çalışanları ve eşiyle olan diyaloğu ile hafızalarda yer ediniyor.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Polat, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi.

Öte yandan, ''Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.'' diyerek herkesi şaşırttı.

Paranın kaynağı merak konusu oldu

Bir süre önce dolarlardan saçına peruk yapan, kahvesine altın tozu koyan, eşi tarafından kendisine lüks otomobiller ve helikopter hediye edilen, çok sayıda güllerle fotoğraf paylaşan Polat, artık sadece sosyal medya kullanıcıların gündeminde değil.

Çiftin mal varlığı ve para kaynakları özellikle Twitter'da merak konusu oldu.