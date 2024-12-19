Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen özel bir etkinlik, eğitim camiası ve genç öğretmen adaylarını bir araya getirdi. Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçilen ve Avrupa Parlamentosu Uluslararası Lider Kadın Ödülü’nün sahibi olan Dilek Livaneli, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide gençlerle buluştu. Genç öğretmen adaylarının ve eğitim alanına ilgi duyan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, unutulmaz anlara sahne oldu. Türkiye’nin eğitim alanındaki öncü isimlerinden biri olarak tanınan Dilek Livaneli, mesleki birikimlerini ve deneyimlerini gençlerle paylaşarak ilham verdi.

“Gelecek Sizin Ellerinizde”

Konuşmasında öğretmenliğin toplumu şekillendiren en önemli mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Livaneli, gençlere mesleklerine olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, “Geleceği değiştirecek olanlar sizlersiniz. İnsanlara umut aşılayan, hayallere köprü olan sizler, bu yolda daima güçlü kalmalısınız” ifadelerini kullandı.

Livaneli, Kitabını Okurları İçin İmzaladı

Etkinlik kapsamında, katılımcılara Dilek Livaneli’nin “Bir Dilek Yetmez” kitabı da hediye edildi. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen imza etkinliğinde Livaneli, okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla birebir sohbet etme fırsatı buldu. Katılımcılar, hem etkinliğin hem de Livaneli ile kurdukları etkileşimin kendileri için son derece anlamlı olduğunu dile getirdi.

Dilek Livaneli’nin söyleşisi, öğretmen adaylarının mesleklerine olan bağlılıklarını pekiştiren ve toplumun eğitimle kalkınmasının önemini bir kez daha hatırlatan bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.

“Genç Öğretmen Adaylarıyla Bir Araya Gelmek Mutluluk Verici”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilek Livaneli, “Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olmanın gururuyla bugün Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya geldik. Özellikle öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin katılımı bizleri çok daha mutlu etti. Hem kendi hikayemi paylaştım hem de motivasyon, iletişim, topluma hizmet ve girişimcilik gibi pek çok konuyu genç öğretmen adaylarımızla değerlendirdik. Çünkü hikâyeler paylaşıldıkça daha da anlamlı hale geliyor. Bugün de kendi hikâyemi binlerce öğretmen adayıyla paylaşmak beni gururlandırdı. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.