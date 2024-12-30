Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan bir kişi, eşinin direksiyon sınavını 2. denemesinde başarıyla geçmesinin ardından bir sürpriz yapmaya karar verdi.

Eşinin başarısını kutlamak isteyen vatandaş, Onikişubat sınav alanında davul zurna ekibiyle onu karşılayarak unutulmaz bir anı yaşattı.

Direksiyon sınavını kazanan kadın, sınavdan çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde karşılanınca çok mutlu oldu.

Genç adam, eşinin bu başarıyı elde etmek için çok çabaladığını ve onun azmini bu şekilde takdir etmek istediğini söyledi.