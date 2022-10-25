Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde kültür sanat çalışmalarına derinlik kazandırmak, katılımcıların sanatsal ve estetik gelişimlerine katkıda bulunmak için ilk kez hayata geçirilen Diriliş Sanat Merkezi, gerçekleştirilen ilk dersiyle eğitim dönemine başladı. Dedeoğlu Konağı’nda Akademisyen – Yazar Can Habip Türker eğitmenliğinde gerçekleştirilen Felsefe Atölyesi, kursiyerlerle buluştu. Diriliş Sanat Merkezi’nin eğitim ve sosyal hayatlarına çok büyük katkı sağlayacağını belirten kursiyerler, hayata geçirilen akademi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Diriliş Sanat Merkezi’nde dönem boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere Felsefe, Resim, Düşünce, Hüsn-i Hat, Sinema, Sezai Karakoç Okumaları, Yazarlık, Şiir, Sunuculuk ve Yeni Medya atölyelerinde eğitimler verilecek.