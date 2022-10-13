Kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Akademi’nin ardından şimdi de Diriliş Sanat Merkezi’ni hayata geçiriyor. Şehirde kültür sanat çalışmalarına derinlik kazandıracak Diriliş Sanat Merkezi’nde kursiyerlere Felsefe, Resim, Düşünce, Hüsn-i Hat, Sinema, Sezai Karakoç Okumaları, Yazarlık, Şiir, Sunuculuk ve Yeni Medya atölyelerinde eğitimler verilecek.

Alanında uzman eğitmenler tarafından Dedeoğlu Konağı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz eğitimlerle katılımcıların sanatsal ve estetik gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapılabilen ön kayıtlarda son gün 21 Ekim Cuma. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 24 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimlere ilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.