Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet yayınlarının yer aldığı standa Kahramanmaraşlı yazar Rabia Demir Alagöz’ün yeni kitabı yoğun ilgi gördü

Bir Tutam Oyun Bir Tutam Drama isimli Kitap, Çocukların oyun aracılığı ile dünyayı keşfetmesini amaçlıyor.