Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Diyarbakır oldu. Merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi’nde düzenlenen açılış töreniyle başlayan festival, kültür ve sanatın şehirle, insanla ve geçmişle buluştuğu önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, başta gençler olmak üzere toplumun her kesiminin sanata erişimini desteklemek, kültür ve sanat altyapısını güçlendirmek ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, kültür ve sanatı geniş kitlelerle buluşturan büyük bir kültür hareketine dönüşmüş durumda.

5 yıl önce tek bir şehirde başlayan bu yolculuk, bugün 7 bölgeye yayılmış, 20 şehri kapsayan ve milyonlarca insanı bir araya getiren uluslararası bir kültür festivali haline geldi.

Diyarbakır’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, 9 gün boyunca 51 farklı noktada toplam 344 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, gastronomi etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk atölyeleri ile şehir kültür ve sanatın merkezi haline geliyor. Etkinlikler şehrin dört bir yanına yayılırken, iç turizmi canlandırıyor ve Diyarbakır’ın kültürel değerlerinin öne çıkmasına katkı sağlıyor.

Festivalde, Filistin konusuna dikkat çeken sanat etkinliklerine de yer veriliyor. Programda yer alan çeşitli sergi ve tiyatro oyunları aracılığıyla, sanatın vicdani yönü ve insan haklarına duyarlılığı öne çıkarılıyor.

Festivalin, Türkiye'nin barış, kardeşlik ve dayanışma vizyonunu yansıtan bir kültürel köprü olarak görüldüğü ifade ediliyor. Türkiye’nin, küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde umut ve barışın adresi olma hedefi doğrultusunda kültür ve sanatı aktif bir araç olarak kullandığı belirtiliyor.

Diyarbakır’ın artık kültür-sanat etkinlikleri, yatırımlar ve başarılarla anıldığı; şehrin daha cazip, yaşanabilir ve turizm açısından ilgi çekici hale geldiği vurgulanıyor. Bu tür festivallerin, şehrin hem kendi sakinleri hem de ziyaretçileri için daha keyifli bir ortam sunmasına katkı sunduğu ifade ediliyor.

Festival kapsamında Pablo Picasso’ya ait bir sergi ile birlikte, tarihi ve sanatı bir araya getiren çeşitli sergilerin açılışı yapıldı. Ayrıca gastronomi alanında da Diyarbakır’ın zengin mutfağı tanıtılıyor. Festival, kentin kültürel çeşitliliğini Türkiye’ye ve dünyaya sunma imkânı sağlıyor.

İşte festivalin etkinlik takvimi: