Olay, Narlı Mahallesi Çöçelli rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi oranda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Yetkililer, araç sahiplerini periyodik bakım konusunda uyardı.