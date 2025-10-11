Piyasa genelinde altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Döviz kuru dalgalanmaları, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısı altına olan talebi canlı tutuyor. Kahramanmaraş’ta da altın piyasası 11 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla hareketli bir seyir izliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik belirsizlikler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların ve vatandaşların gözü, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel fiyatlarda.

Bugün itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.595,11 TL, satış fiyatı ise 5.664,89 TL olarak işlem görüyor.

22 ayar bilezik alışta 5.115,14 TL, satışta 5.345,55 TL’den satılıyor.

Has altın ise 5.623,23 TL alış, 5.647,95 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yeni çeyrek altın alışta 9.166 TL, satışta 9.256 TL. Eski çeyrek ise 9.082 TL alış, 9.194 TL satış fiyatına sahip.

Yeni yarım altın 18.332 TL’den alınırken, 18.518 TL’den satılıyor.

Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.019 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Uzmanlar, özellikle kısa vadeli yatırım planı yapanların işlem maliyetlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, altın alım-satımında alış‑satış farkı oranları, işçilik ücretleri ve piyasa likiditesi gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması önem taşıyor.

Gün içindeki fiyat değişimlerini, ons altın verilerini ve döviz kurlarını takip ederek daha bilinçli karar vermek gerekiyor.