Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 12 Şubat Parkı önünde bir araya gelen sporcular ve katılımcılar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş, şehirde spora olan ilgiyi artırmak ve amatör sporun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda çeşitli spor gösterileri sergilendi. Etkinlikte basketbol, voleybol ve diğer amatör spor dallarından performanslar sunuldu. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ile çok sayıda kurum müdürü ve öğrenci etkinlikte yer aldı. Yetkililer, amatör sporun gençlerin gelişimi ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu anlamlı etkinlik, amatör sporun desteklenmesi ve yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Gençlerin sporla buluşması, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.