“Yetimlerle Biz Bize” kampanyası kapsamında 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklara moral vermek amacıyla özel bir program hazırlandı.

Düzenlenen şenlik, Doğal Yaşam Mesire Alanı’nda yapıldı. Etkinlikte 200 yetim çocuk ağırlandı.

Doğal Yaşam Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen “Yetimlerle Biz Bize” kampanyası kapsamında, 200 yetim çocuk ağırlandı.

Etkinlik boyunca çocuklar; şişme oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır, palyaçolar ve maskotlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

WEFA Temsilcisi Muhammet Çağrı Akalın, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar için özel bir gün organize ettiklerini belirtti. Akalın, çocuklara İstanbul’dan getirilen, isimlerine özel hediyeler, kışlık yardım malzemeleri ve kırtasiye setlerinin dağıtıldığını söyledi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker de, etkinliğin çocuklara moral vermek ve yüzlerini güldürmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda çocuklara kışlık mont, bot, okul çantası ve kırtasiye ürünleri hediye edildi.