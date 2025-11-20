Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetleri güçlenmeye devam ediyor. Modern donanım ve ileri teknolojiyle desteklenen göz sağlığı biriminde çok sayıda kapsamlı tedavi yöntemi artık hasta hizmetinde.

Doç. Dr. Aslan, hastanede katarakt cerrahisi, akıllı lens uygulamaları, şaşılık tedavileri, çocuklarda görülen göz kusurlarının tanı ve tedavisi, göz kapağı estetiği ve ilgili ameliyatların başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca göz tansiyonu (glokom) hastalarına yönelik ileri tanı ve cerrahi işlemlerin de hastanenin göz kliniğinde uygulandığını belirtti.

Diyabet hastalarında sık görülmeye başlayan göz içi kanamalarına yönelik lazer ve iğne tedavilerinin de Megapark Hastanesinde modern yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Aslan, tüm hastaları bu kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanmaya davet etti.

Özel Megapark Hastanesi, güçlü uzman kadrosu ve ileri teknolojisiyle göz sağlığı alanında bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.