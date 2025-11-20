Milletvekili Dr. Tuba Köksal, TBMM Genel Kurulu’nda çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önerge hakkında konuştu.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin ardından komisyon kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Dr. Köksal konuşmasında, çocukların hem sosyal hem psikolojik açıdan daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri gerektiğini vurguladı. Suça sürüklenen çocuklara yönelik alınacak önlemler, destek mekanizmaları ve koruyucu politikaların önemine dikkat çekti.

Komisyonun, çocukların yaşam standartlarının yükseltilmesi, risklerin azaltılması ve toplumsal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirten Köksal, çalışmaların tüm paydaşların katılımıyla yürütüleceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan bu kararın, çocuklara yönelik kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.