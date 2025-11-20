Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Kasım ile biten haftada 837 milyar 920 milyon 290 bin TL artarak 26 trilyon 121 milyar 866 milyon 773 bin TL’den 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin TL’ye yükseldi.

Bu dönemde TL cinsi mevduat yüzde 3,9 artışla 14 trilyon 641 milyar 545 milyon TL, yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2 artışla 8 trilyon 983 milyar 2 milyon TL oldu. Toplam YP mevduatı geçen hafta 250 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun 213 milyar 395 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı.

Ne İfade Ediyor? Bu açıklama, Türkiye’deki bankacılık sektöründe vatandaşların ve şirketlerin bankalarda tuttuğu toplam para miktarının arttığı anlamına gelir. Bankalardaki toplam mevduat (hesaplarda biriken para), bir haftada yaklaşık 838 milyar TL artmış .

Böylece Türkiye’de bankalardaki toplam para miktarı 26,96 trilyon TL’ye yükselmiş. Bu Neden Önemli? Tasarrufların arttığını veya paranın bankalara yöneldiğini gösterir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde insanlar paralarını daha güvenli gördüğü için bankalarda tutabilir. Faiz oranlarının yükselmesi, mevduatı cazip hale getirerek bankalara daha fazla para yatırılmasına yol açabilir. Bankaların kredi verebilme kapasitesini etkiler; mevduat arttıkça kredi imkânı da artabilir.

Tüketici Kredileri ve Kredi Dağılımı

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,2 artışla 5 trilyon 359 milyar 892 milyon TL oldu. Kredilerin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Konut kredileri: 651 milyar 138 milyon TL

Taşıt kredileri: 49 milyar 204 milyon TL

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 42 milyar 364 milyon TL

Bireysel kredi kartları: 2 trilyon 617 milyar 186 milyon TL

Toplam Kredi Hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 14 Kasım ile biten haftada 229 milyar 19 milyon TL artarak 21 trilyon 214 milyar 837 milyon TL’ye ulaştı.

Bu veriler, Türkiye’de bankacılık sektörünün hem mevduat hem de kredi hacmi açısından istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor.