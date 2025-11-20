Kaçak Tütün Operasyonu: Yüklü Miktarda Sigara ve Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18 ve 19 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda büyük miktarda kaçak ürün ortaya çıkarıldı.

Yapılan operasyonlarda; 50 paket gümrük kaçağı sigara, 4.260 dal kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 110.000 dal boş makaron, 2.750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ürünleriyle bağlantılı 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Zehir Tacirleri Suçüstü Yakalandı: 22 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kahramanmaraş Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 22.010 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.