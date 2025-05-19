“İstiklal Göklerdedir” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen oyun geliştiricileri hünerlerini sergiledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Üniversitesi ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, 3 gün boyunca yazılım, tasarım ve yaratıcılık alanında çalışan gençler kendi oyun projelerini geliştirdi.

Final günü düzenlenen ödül töreni, Piazza AVM’de yoğun katılımla gerçekleşti.

Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar, jüri değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

Başarılı oyun geliştiriciler, protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüllerle takdim edildi.

Etkinlik boyunca hem katılımcılar hem de izleyiciler büyük heyecan yaşadı.

DOĞA Game Jam, genç yetenekleri bir araya getirerek dijital oyun dünyasına katkı sunarken, aynı zamanda Kahramanmaraş’ta teknoloji ve yaratıcılık ekseninde önemli bir buluşma noktası oldu.