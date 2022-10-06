Bu kapsamda spor malzemelerine ihtiyaç duyan devlet okulları için anlamlı bir etkinliğe imza atan Doğa Koleji, Geçtiğimiz Günlerde Düzenlediği Kermes Gelirine Spor Malzemeleri Alarak İhtiyacı Olan İlçelerdeki Ve Kırsallardaki Okullara Teslim Ediyor.

Doğa Koleji T-MBA Akademi Lideri Büşra Şirikçi, “Doğa Koleji Kahramanmaraş olarak böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan son derece mutlu olduk” dedi.

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Gürbüz Koçer, çok verimli bir proje olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüs Müdürü Meliha Kekilli, Doğa Koleji olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini söyledi.