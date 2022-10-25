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Genel Cerrahi Uzmanı Aydın Hakan Küpeli İse Meme Kanserinde En Önemli Şeyin Erken Tanı Olduğuna Dikkat Çekti.

Konferans Sonunda Bir Açıklama Yapan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü T-Mba Liderlik Akademisi Lideri Büşra Şirikçi Farkındalık İçin Böyle Bir Konferans Düzenlediklerini Dile Getirdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Aydın Hakan Küpeli Bu Hastalıkla Mücadelede Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Dinleyenleri Bilgilendirdi.

Doğa Koleji Konferans Salonunda Düzenlenen Konferansa Öğrenci Ve Öğretmenler Katılım Sağladı.

Etkinlikler Kapsamında 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Bir Konferans Düzenlendi.

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