Etkinlikte Beytullah Eroğlu öğrencilerle deneyimlerini ve başarı hikayesini paylaşarak, engellerin üstesinden gelmenin önemine vurgu yaptı.

Söyleşi sonrası Hazel Öz ve Beytullah Eroğlu Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Aksu Haber’e özel açıklama yapan Doğa Koleji Proje Koordinatörü Esra Demirkol ise, Öğrencilerine her zaman başarı için vazgeçmemeleri ve olumsuzlukları duymamaları gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Bu etkileyici söyleşi, öğrencilere ilham verirken, topluluk içinde dayanışma ve anlayışın güçlenmesine katkı sağladı.