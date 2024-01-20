Kahramanmaraş'ta asrın felaketinin ardından birçok vatandaş, psikolojik sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Depresyonla mücadelede farklı yöntemlere başvuranlar arasında, şifalı taşlarla rahatlamaya çalışan vatandaşlar da bulunuyor. Ham maddesi kehribar olan tesbihler, insanların depresyonla baş etmelerinde önemli bir rol oynuyor.

Çeşitli şifalı taşlar arasında öne çıkan kehribar, toz kehribar ve ateş kehribar gibi formlarıyla tesbih şeklinde kullanılmaya başlandı. Bu tesbihler, içerdikleri kehribarın doğal enerjisi ile insanlara huzur ve rahatlama sağlıyor. Psikolojik yardım alan birçok vatandaşın yanı sıra, bu şifalı tesbihleri kullanarak depresyonla mücadele etmeye çalışanlar, olumlu sonuçlar elde ettiğini ifade ediyor.

Altınöz Gümüş işletmesi sahibi Yusuf Altınöz, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve "Tesbih Deryası" ismiyle patentli bir firma olduklarını belirterek, bu tesbihlerin faydalarını Aksu Haber'e anlattı. Altınöz, kehribarlı tesbihlerin depresyonla mücadelede etkili olduğunu ve birçok insanın bu yöntemle kendilerini daha iyi hissettiğini vurguladı.