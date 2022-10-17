Doğalgaz ile 2018 yılında tanışan Elbistan’da, gaz kullanımı yaygınlaştıkça odun kömür ticareti yapan mahrukatçıların sayısı da azalmaya başladı.

Az sayıda kalan mahrukatçılar, henüz gaz ulaşmayan bölgelere satış yaparak ayakta kalmaya çalışıyor.

Dört gözle gaz gelmesini bekleyenler ile kırsalda yaşayan vatandaşlar katı yakıtla ısındıkları için mahrukatçıların sayılı müşterileri arasında yer alıyor.

Geçen yıldan itibaren yükselen fiyatlarla birlikte kömür ve odun fiyatları ise şöyle;

Kalorifer kömürü 7bin 200 lira, fındık kömür 7 bin lira, sobalık kömür 6 bin lira, kavak ve söğüt odunu bin 300 lira, kayısı odunu 2 bin 300 lira, enkaz odunu 2 bin 400 lira, meşe odunu ise 2 bin 500 lira.

Her geçen gün satıcı sayısının azaldığını belirten mahrukatçı Muzaffer Kılınç, fiyatların geçen yılla aynı oranda olduğunu söyledi.