Kahramanmaraş’ta doğa tutkunu bir grup dağcı, çıktıkları etkinlikte örnek bir davranışa imza attı.

Hem farkındalık oluşturmak hem de doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yola çıkan dağcılar, gezi boyunca çeşitli noktalarda doğaya atılmış çöpleri toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında hem spor yapan hem de çevre bilincini pekiştiren doğaseverler, çevrede karşılaştıkları plastik, cam ve diğer atıkları poşetlere doldurdu.

Çevreyi kirleten manzaralara duyarsız kalmadıklarını belirten dağcılar, amaçlarının gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları bu duyarlı hareketle çevre kirliliğine dikkat çeken dağcılar, vatandaşlara da çağrıda bulunarak doğa yürüyüşleri, piknik veya herhangi bir etkinlik sonrası çevrenin temiz bırakılması gerektiğini vurguladı.

Dağcıların sergilediği bu örnek davranış, bölge halkı ve kamuoyundan da büyük takdir topladı.

Kahramanmaraş’ta doğa sevgisi ve çevre bilincini bir arada yaşatan bu anlamlı etkinlik, çevreye duyarlı bireylerin sayısının artması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.