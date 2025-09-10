Kahramanmaraş’ın spor gündemini ekrana taşıyan Spor 46 programı, bu hafta TBF 1. lig’e yükselen Kipaş İstiklalspor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer’i ağırladı.
Deneyimli spor yorumcusu Serdar Bursalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Başkan Gümüşer basketbol gündemine dair merak edilenleri yanıtladı.
Kipaş İstiklalspor Basketbolun mevcut durumu ve gelecek hedeflerine değinen Başkan Gümüşer, yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgiler verdi.
Sezon öncesi hazırlıklar ve hedeflerini paylaşan Başkan Gümüşer, kulübün gerçekleştirdiği transferler hakkında da sporseverleri bilgilendirdi.